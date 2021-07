Calciomercato, Shomurodov ‘chiama’ la Juventus | “Mi piacerebbe giocarci”

Arrivano le parole dell’attaccante del Genoa Shomurodov sul proprio futuro: all’attaccante piace molto la Juventus

La Juventus è sempre molto attenta allo sviluppo dei calciatori in giro per la Serie A. Uno di quelli in ascesa è Eldor Shomurodov, attaccante del Genoa che nell’ultima stagione ha disputato 32 partite tra campionato e Coppa Italia, segnando 8 gol e siglando 2 assist. Uno score che potrebbe far comodo anche alle big, e l’uzbeko ha parlato proprio del suo futuro ai media russi.

Di seguito, le parole di Shomurodov: “Della Roma non so nulla. Mi fa piacere l’interesse della Juventus, in futuro sarebbe bello giocarci e fare lì il prossimo passo della mia carriera“. Insomma, una sorta di ‘chiamata’ ai bianconeri dell’attaccante uzbeko, desideroso di giocare per la Juve.