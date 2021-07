Calciomercato, addio Serie A | Big di Premier League sul talento italiano

La Serie A nel calciomercato estivo potrebbe dire addio a Gollini, seguito in Premier League anche da Everton e Tottenham

Atalanta disposta a cedere Gollini e Ilicic. Dopo la recente stagione in chiaroscuro del trequartista e l’apporodo di Musso tra i pali, la dirigenza, di fronte alla giusta offerta, sarebbe disponibile a far partire i due talenti. Per Gollini resta viva l’ipotesi Lazio, ma il giocatore in Italia piace altresì alla Fiorentina. Fino al termine della sessione estiva non sono esclusi nuovi inserimenti anche dall’estero, considerati gli interessi provenienti dalla Premier League.

Gollini, riporta ‘Sportmediaset’, piace infatti a Everton e Tottenham. Le due inglesi avrebbero dunque la possibilità di superare la concorrenza per portare l’italiano in Inghilterra.