Calciomercato, rivelazione su Hakimi: “Ecco il suo sogno”

Arriva la rivelazione di Camano, agente di Hakimi, sul suo sogno di vestire la maglia del Real Madrid

Achraf Hakimi ha da poco firmato con il PSG ma continua a sognare il Real Madrid. La rivelazione sull’ex terzino dell’Inter è arrivata dal suo stesso agente. Chiaro il messaggio di Camano: “Il suo sogno è tornare a vestire la maglia del Real – le parole a ‘El Transistor’ su ‘Onda Cero’ – E’ nato e cresciuto a Madrid ed è normale che lui abbia questo desiderio”.

Camano ha proseguito: “Il Real aveva la possibilità di pareggiare l’offerta ma non lo ha fatto anche se per un attimo abbiamo avuto l’illusione che si potesse tornare in Spagna. Chelsea? Sì, anche loro hanno pensato ad Achraf, il fatto che siano diventati campioni d’Europa forse li ha fatti tornare sui propri passi”. Classe 1998, nell’ultima e unica stagione disputata con i nerazzurri, Hakimi si è messo in mostra totalizzando 7 gol e 11 assist in 45 presenze. Ormai da tempo è considerato tra i migliori esterni del panorama mondiale.