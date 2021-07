Niente da fare per il Napoli, Nuno Tavares è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Arsenal: il terzino portoghese lascia il Benfica per la Premier League

Niente Serie A per Nuno Tavares. Il promettente terzino sinistro portoghese lascia ufficialmente il Benfica per accasarsi all’Arsenal. Sulle tracce del classe 2000 nato ad Almada c’erano anche diversi club italiani tra cui Roma e Lazio, ma soprattutto il Napoli. A rendere complicato l’affare per il ragazzo di origini capoverdiane la presenza di una super clausola rescissoria. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Napoli, Insigne all’Inter? “Se fosse stato bravo…”

A comunicare l’approdo del giocatore in quel di Londra è stato proprio il club inglese, che ha annunciato come il giocatore vestirà la maglia numero 20. Il nuovo acquisto si unirà alla squadra nei prossimi giorni e potrà prendere parte alla preparazione una volta completato il periodo di isolamento Covid. Non è stata invece ancora annunciata la durata del contratto.