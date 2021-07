Calciomercato Milan, ribaltone Isco | Maldini sceglie: tre nomi in lista

Il Milan deve ristabilire la qualità sulla sua trequarti dopo l’addio di Hakan Calhanoglu sul calciomercato. Svolta totale per il futuro di Isco: le ultime novità

Il Milan è pronto a dare una svolta totale sul calciomercato, in particolare alla ricerca di un trequartista di qualità che possa sostituire Hakan Calhanoglu, passato all’Inter. I rossoneri, in particolare, hanno in serbo diversi nomi che potrebbero raccogliere l’eredità del calciatore turco, trasferitosi in nerazzurro. Il numero dieci rappresenta un cardine del gioco di Stefano Pioli, in un 4-2-3-1 che si baserà su quel ruolo come perno di qualità e per la rifinitura della manovra. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, contatti avviati | Nuovo colpo in Spagna

Negli scorsi giorni, si è parlato a più riprese del profilo di Isco che avrebbe potuto garantire qualità alla manovra dei rossoneri e caratteristiche preziose per il gioco di Pioli. Ora, però, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, lo spagnolo si allontana sempre di più dagli orizzonti rossoneri. Troppo alto l’ingaggio del trequartista di proprietà del Real Madrid e in generale i costi dell’operazione sono eccessivi per il club rossonero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, UFFICIALE il rinnovo | Prolunga fino al 2025

Calciomercato Milan, Isco sfuma ma i nomi non mancano: tris per la trequarti

Il Milan non ha alcuna intenzione di arrendersi e va a caccia di profili adatti per sostituire Calhanoglu. Uno dei sogni di Stefano Pioli resta Hakim Ziyech: il trequartista piace non poco e vi avevamo già riportato negli scorsi giorni il forte interesse da parte dei rossoneri per il calciatore del Chelsea.

Non è l’unico nome che piace al club milanese. Sulla lista dei rossoneri, restano infatti in prima fila sia Tadic, nonostante le recenti dichiarazioni sembrassero allontanare l’attaccante del Milan, e Sabitzer. Quest’ultimo ha caratteristiche un po’ diverse, ma un’esperienza internazionale che potrebbe fare decisamente comodo ai rossoneri.