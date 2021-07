Dopo le parole dell’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, non si placano le polemiche attorno a Luis Alberto: attenzione alla Juventus

Il caso Luis Alberto è esploso, come un fulmine a ciel sereno, nella giornata di ieri in casa Lazio. Il trequartista non si è presentato alle visite mediche fissate prima dell’inizio del ritiro e della questione ha parlato, quest’oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri. “Non ha risposto a una convocazione, è un problema societario dal punto di vista gestionale. Dal punto di vista morale sto aspettando che si confronti con me e i compagni per convincermi di ciò che ha fatto. Se ci convince, il problema scompare, altrimenti dovrà chiederci scusa“. Parole importanti che non fanno altro che mettere ancor di più in evidenza la situazione esplosiva che si è venuta a creare improvvisamente. E le voci di mercato impazzano.

Calciomercato, “se rompe con la Lazio c’è solo la Juventus”

Sulle sue tracce sono stati segnalati diversi club, dall’Inter al Milan passando per la Juventus. Ma per il giornalista Gian Luca Rossi, la soluzione è un’altra: “Luis Alberto si sta mettendo un po’ di traverso, la sensazione è che voglia arrivare alla rottura – le sue parole a ‘Top Calcio 24’ – Juventus? Secondo me, ha in mano qualcosa di estero. Il suo profilo non è percorribile, invece, per l’Inter“. Di parere opposto il collega Graziano Campi: “Nel momento in cui va alla rottura, si può anche pensare di presentare un’offerta per Luis Alberto. In Italia, può avere come opzione la Juventus, non credo l’Inter per motivi economici anche se Inzaghi sarebbe felice di averlo in nerazzurro”. Vedremo se, alla fine, si ricomporrà la frattura oppure davvero si arriverà all’addio traumatico di Luis Alberto alla Lazio.