Federico Chiesa, attaccante della Juventus, sta brillando a Euro 2020 con l’Italia di Mancini: Klopp ci prova, scambio da urlo col Liverpool

L’estate della Juventus potrebbe esplodere da un momento all’altro. Tanti i temi che riguardano il calciomercato bianconero, su tutti il futuro di Cristiano Ronaldo. Se la ‘Vecchia Signora’ dovesse liberarsi del peso economico dell’asso portoghese – su cui potrebbe piombare il PSG -, avrebbe sicuramente maggiore libertà sul fronte entrate. Al contrario, in caso di permanenza, si dovrà fare di necessità e virtù. Nel frattempo, spunta l’allarme per Federico Chiesa. L’ex Fiorentina si sta togliendo grandi soddisfazioni con la Nazionale di Mancini. A suon di gol, ha trascinato gli azzurri in finale di Euro 2020 a Wembley contro l’Inghilterra e ora lotterà per il trofeo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L’esterno è stato tra i migliori anche nella scorsa stagione con i bianconeri sotto la guida di Pirlo e le sue ottime prestazione, inevitabilmente, stanno attirando l’interesse dei top club europei. In particolare – stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’ -, il classe ’97 sarebbe nella lista dei desideri del Liverpool di Klopp. I ‘Reds’ vogliono potenziare le fasce assicurandosi un rinforzo importante in quella zona di campo, vista l’annata con pochi gol di Sadio Mane. Due le strade percorribili per l’eventuale assalto.

Calciomercato Juventus, Klopp ci prova per Chiesa: super scambio

Chiesa è considerato incedibile dalla Juventus, ma le vie del mercato sono infinite. Di fronte ad un’offerta irrinunciabile, i bianconeri potrebbero anche fermarsi a ragionare. Un’altra possibilità, ancora più concreta, vedrebbe la messa in scena di un super scambio di cartellini. In questo senso, un nome che piace da sempre in quel di Torino è Mohamed Salah, le cui quotazioni a Liverpool sono in netto ribasso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Chiesa è in prestito fino a giugno 2022 con obbligo di riscatto dalla Fiorentina e la sua valutazione si attesta sui 70-80 milioni di euro. La scadenza del contratto di Salah, invece, è prevista per giugno 2023 e si tratterebbe di un affare più o meno alla pari. Il Liverpool piomba su Chiesa, ma la Juve farà di tutto per resistere.

Emanuele Tavano