Calciomercato Juve, si offre alla Roma! Tutti i dettagli

Calciomercato Juve: Miralem Pjanic si sarebbe proposto anche ai giallorossi per un possibile ritorno in Serie A. I dettagli

Non solo Locatelli, che è la primissima scelta in entrata. Un altro nome ‘caldo’ del calciomercato estivo in casa Juve è quello di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco ha vissuto una stagione ai margini nel suo primo anno al Barcellona ed ha già nostalgia dell’Italia. Il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri ha così riaperto la pista Pjanic-Juve, ma i bianconeri non sono l’unico club accostato al giocatore in Serie A. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juve, Pjanic si propone alla Roma | Cifre e dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, tramite il suo agente, Pjanic sta sondando il terreno con diverse big italiane tra cui la Roma. Un ritorno di fiamma ad oggi quasi impossibile alla luce dei costi dell’eventuale operazione: per lasciare la società blaugrana, infatti, l’ex giallorosso chiederebbe 10 milioni di euro come bonus al momento della firma e un ingaggio da circa 6 milioni netti l’anno per almeno due stagioni. Costi piuttosto alti, al momento irraggiungibili per la nuova Roma di Mourinho. Staremo a vedere.