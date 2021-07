Prende forma un possibile intreccio che coinvolge Griezmann e Saul: se dovesse concretizzarsi la Juventus resterebbe fuori gioco

Affari in vista tra Atletico Madrid e Barcellona con la Juventus spettatrice interessate. Ne parla il ‘Mundo Deportivo’ che avanza l’ipotesi di uno scambio che farebbe felici le due spagnole e lascerebbe i bianconeri a mani vuote. Antoine Griezmann è il grande sacrificato per i blaugrana: la necessità di ridurre il monte ingaggi è pressante ed il francese ha uno stipendio importante. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Per questo Laporta non si straccerebbe le vesti, tutt’altro, nel caso in cui l’addio si dovesse concretizzare. Per ora qualche rumors dall’Inghilterra, con il Manchester City, e nulla più. Però Griezmann potrebbe far comodo all’Atletico Madrid che è alla ricerca di un partner in campo per Suarez. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, scambio Griezmann-Saul

Così, secondo il quotidiano spagnolo, potrebbe prendere piede uno scambio con Saul. Il centrocampista 26enne è dato in uscita e al Barcellona farebbe comodo. L’operazione potrebbe diventare fattibile visto che Griezmann si sarebbe detto disponibile ad un taglio dello stipendio, fondamentale per il suo ritorno nella Capitale.

L’operazione è vista come possibile da tutte le parti in causa e priverebbe il mercato di due nomi che sono stati accostati anche alla Juventus.