Boban ha parlato alla vigilia della finalissima di Euro 2020. Le sue dichiarazioni su Italia-Inghilterra e non solo

A ‘La Gazzetta dello Sport’, Zvonimir Boban, responsabile del calcio UEFA, ha parlato della finalissima di Euro 2020 in programma domani tra Italia–Inghilterra e non solo. Ecco le sue dichiarazioni: “Inghilterra favorita dalla UEFA? Mi viene da ridere. Ridicolo solo pensare che l’UEFA favorisca una squadra. Teorie cospirazioniste e dietrologia sono sempre esistite, ma chi vive il calcio sa che sarà una finale pulita”. Sull’Italia di Mancini: “La qualità generale non è quella delle migliori Italia. Ma qui è il capolavoro di Mancini. E i giocatori hanno dimostrato forza mentale, spirito di gruppo e capacità non comune di lettura delle situazioni”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Un commento, infine, sulla vicenda Superlega: “C’è una battaglia legale. E la vinceremo. Quella reale e calcistica il calcio l’ha vinta contro chi vuole rovinarlo per farlo diventare un business, cancellando 160 anni di storia. Solo perché qualcuno non faceva bene i conti delle sue società dobbiamo rovinare il calcio?”.