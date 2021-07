Inizia il ritiro estivo della Lazio ad Auronzo di Cadore. Tutti i dettagli su ingressi e allenamenti

Inizia il ritiro estivo della Lazio ad Auronzo di Cadore. Il vice sindaco del paese, Andrea Zandegiacomo, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it per specificare quali saranno le condizioni di accesso per i tifosi agli allenamenti: "Ingresso libero, ma contingentato a 400-450 persone. Non sono previsti controlli all'ingresso, ma verrà fornito il biglietto per tenere conto delle persone presenti. Non è richiesto il Green pass o il certificato vaccinale, ne tantomeno un tampone. Prima delle partite sarà allestito uno stand per chi vorrà, a livello facoltativo, fare il tampone".

La Lazio rimarrà ad Auronzo dal 10 al 28 luglio: sono previsti allenamenti quotidiani, uno la mattina alle 10:30 ed uno pomeridiano alle 17:30 presso lo stadio Zandegiacomo.

Dall’inviato Marco Barbaliscia