Inizia il lavoro ad Auronzo di Cadore della Lazio di Maurizio Sarri che regala anche le prime indicazioni tattiche: occhi su Lazzari

La Lazio si è ritrovata nel pomeriggio al campo 'Zandegiacomo' per la prima seduta di allenamento della gestione Sarri. Dopo l'arrivo ad Auronzo di Cadore in tarda mattinata, la squadra ha svolto una sessione pomeridiana di un'ora e mezza.

L’allenamento si è concluso con una partitella a due tocchi che ha dato i primi spunti tattici: le due squadre si sono schierate con il 4-3-3. Manuel Lazzari, che Inzaghi vorrebbe tanto all’Inter, subito testato come terzino di destra, ha dato buone risposte a mister Sarri, rimasto soddisfatto di lui come di Hysaj, schierato a sinistra. L’albanese, arrivato svincolato dal Napoli, è l unico volto nuovo in questo inizio di ritiro.

Dall’inviato Marco Barbaliscia