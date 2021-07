Uefa, UFFICIALE: tre partite a porte chiuse

La Uefa ha sanzionato una Federcalcio per comportamento discriminatorio durante Euro 2020: tre partite a porte chiuse

Tre partite a porte chiuse per l’Ungheria. Questa la decisione presa dal Comitato disciplinare etico e di controllo della Uefa per comportamento discriminatorio messo in atto durante le tre gare di Euro 2020 dai sostenitori presente allo stadio. La Uefa ha deciso di sanzionare con tre turni a porte chiuse di cui uno con sospeso per un periodo di prova di due anni e una sanzione da 100mila euro. Inoltre la Federcalcio ungherese dovrà esporre, durante le gare a porte chiuse, esporre uno striscione con la dicitura “#EqualGame”, con sopra il logo UEFA.