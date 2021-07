Lazio, rebus attorno a Luis Alberto: ecco secondo i nostri utenti a quale squadra farebbe più comodo lo spagnolo

In casa Lazio sembra essere un rebus la situazione di Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo non si è presentato al ritrovo per le visite mediche ed è atteso prima della partenza per Auronzo di Cadore, in programma sabato.

Nel sondaggio proposto da Calciomercato.it, su Twitter, abbiamo proprio chiesto ai nostri utenti a quale squadra farebbe più comodo il giocatore spagnolo. Il 34,5% per cento dei votanti ha scelto il Milan come la squadra a cui più servirebbe il numero 10 biancoceleste. La stessa Lazio è stata votata dal 30,4% degli utenti. Percentuali assolutamente molto vicine. Diverso il discorso per la Juventus, selezionata dal 21,1% dei votanti. Per il 13,9% invece, l’ex Liverpool farebbe comodo soprattutto in patria, ai top club della Liga spagnola.