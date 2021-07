SONDAGGIO CM.IT | Calciomercato, super Damsgaard: resta in Serie A

Damsgaard brilla ad Euro 2020: ecco secondo i nostri utenti a quale squadra farebbe più comodo il danese della Sampdoria

Le competizioni per le nazionali, come gli Europei, sono spesso un’occasione per i giovani talenti di mettersi in mostra. Ad Euro 2020 ci è riuscito perfettamente Mikkel Damsgaard: il trequartista della Sampdoria in cinque partite ha messo a segno due reti e un assist, compresa la ‘perla’ su punizione contro l’Inghilterra. Ora, il 21enne danese, è finito nel mirino di tutte le big del calcio europeo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

📊 MOMENTO SONDAGGIO

Ad #EURO2020 ha brillato anche la stella di Mikkel #Damsgaard, nel mirino di diverse big. A quale top club servirebbe maggiormente❓ RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 9, 2021



Nel sondaggio odierno, sul profilo ‘Twitter’ di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale squadra avrebbe maggior bisogno di Damsgaard. Il 41% dei votanti è convinto che sia il Milan a poter trarre maggior beneficio dall’acquisto del danese. Al secondo posto, con il 29,5% delle preferenze, si posiziona l’Inter. Mentre la Juventus conclude il podio con 16,7% dei voti. Più staccato, infine, il Barcellona: solamente il 12,8% dei votanti ritiene che siano i blaugrana ad aver maggior bisogno di Damsgaard. In tutto questo, i dirigenti della Sampdoria si godono il momento.