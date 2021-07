Neanche il tempo di iniziare e Josè Mourinho subito accende la polemica: nel mirino Conte con tre frasi al veleno

Tra i due buon sangue non è mai corso. Mourinho contro Conte è un botta e risposto continuo che si perde negli anni. Dall’esperienza in comune in Premier League, uno sulla panchina del Manchester United, l’altra su quella del Chelsea. Continue frecciate, scontri in campo e battutine neanche tanto velate.

Non sorprende quindi che anche durante la conferenza di presentazione come nuovo allenatore della Roma, lo ‘Special One’ abbia riservato un trattamento di favore all’ex tecnico dell’Inter, fresco campione d’Italia ma ora senza squadra. In tre frasi il tecnico portoghese ha messo in chiaro le cose, lanciando delle vere e proprie invettive con un unico destinatario: Antonio Conte.

Si parte con la frase sui titoli e gli stipendi: “Voi parlate di titoli, noi di tempo, progetto e lavoro. Fare una promessa era facile, la realtà è un’altra cosa. I titoli arriveranno, la proprietà vuole arrivare al vertice per restarci. E’ facile vincere e poi non avere i soldi per pagare gli stipendi”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Mourinho contro Conte: le tre frasi che incendiano la polemica

Ma Mourinho non si è fermato qui, andando a punzecchiare ancora il suo rivale. “Nella Roma nessun allenatore si può paragonare a Liedholm e Capello, così come nell’Inter nessuno può essere paragonato a Herrera e me”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ma c’è ancora un’altra risposta che il tecnico portoghese riserva all’allenatore salentino e riguarda la necessità di vincere costruendo e non distruggendo le squadre.