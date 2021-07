Torriani è un classe 2005 di grandissima prospettiva e al Milan già da otto anni. In casa rossonera il fresco sedicenne gode di enorme stima

Il ‘nuovo Donnarumma‘, sperando in un epilogo diverso, il Milan sembra averlo già in casa. Stiamo parlando di Lorenzo Torriani, classe 2005 di grandissima prospettiva che ormai milita da otto anni nelle giovanili rossonere ed è nel giro dell’Under 16 azzurra. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Alto un metro e novantatrè centimetri, non poco per un fresco sedicenne, Torriani gode di enorme stima all’interno del club targato Elliott, una stima che potrebbe consentirgli di bruciare qualche tappa nel giro di poco tempo. Insomma, di lui ne sentiremo parlare…