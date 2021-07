Andrea Barzagli torna sul recente passato e svela un retroscena sul suo rapporto con Sarri e lo staff: “Sbagliai ad accettare”

La nuova avventura di Andrea Barzagli lo porta direttamente nelle vesti di nuovo volto di ‘Dazn’. Nel recente passato ha però tentato altre strade tra cui quella dello staff tecnico alla Juventus con Maurizio Sarri. Una situazione non del tutto da ricordare per l’ex difensore che ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha ricordato: “Non ero pronto, avevo sbagliato ad accettare la proposta. Avrei dovuto prendermi un po’ di tempo per me. E’ stata comunque una bella esperienza rapportarmi con Sarri e il suo staff. Capitava che discutessimo, che non fossimo d’accordo. Ma non abbiamo mai litigato. E andai via perché la pandemia mi fece riflettere su cosa davvero volessi dalla mia vita. Al campo non riuscivo a dare quello che avrei potuto: era colpa mia”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, la nuova avventura di Andrea Barzagli

Barzagli ha quindi risposto sulla nuova Juve di Allegri: “In questo momento della vita preferisco essere più libero e godermi la famiglia. Mi piace poter programmare qualcosa, staccarmi dalla quotidianità del calcio restando però nell’ambiente con questo ruolo a Dazn. Sorpreso del ritorno di Allegri? Sì e no. Il Covid ha destabilizzato un po’ tutto ed è complicato programmare bene una squadra. Immagino che la Juve abbia voluto affidare la squadra a un uomo che sa come si vince”.