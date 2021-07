Italia, Mancini: “Ho sempre creduto nella finale. L’Inghilterra…”

Italia: parla il commissario tecnico, Roberto Mancini, in vista della finalissima contro l’Inghilterra

Ai canali ufficiali della Nazionale italiana, Roberto Mancini ha parlato in vista di Italia–Inghilterra. Ecco le sue dichiarazioni: "Io ci ho sempre creduto. Credo sempre nelle cose positive, ma sono stati bravi loro a crederci fino dal primo giorno perché non era così semplice".

“L’abbraccio con Vialli? È stata la prima partita ad eliminazione diretta ed è stato un abbraccio liberatorio. – ha proseguito il ct – Rigore Jorginho? Ha una calma fantastica quando va a calciare, lì eravamo abbastanza tranquilli anche se ai calci di rigore può accadere di tutto”. Infine, sull’Inghilterra: “I nostri amici inglesi che affronteremo in finale sono arrivati con merito all’ultimo atto. Hanno concesso pochissimo, sono una squadra solida e credo che sarà una bellissima finale a Wembley”.