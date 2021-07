Le parole di Gareth Southgate a due giorni dalla sfida della sua Inghilterra all’Italia. Ecco le sue dichiarazioni

Due giorni alla finale di Euro 2020, tra Italia e Inghilterra. Quest’oggi, ha parlato anche il Commissario tecnico della Nazionale britannica, Gareth Southgate.

Dal Ct arrivano parole di stima per gli azzurri: “Il record dell’Italia è fenomenale – ammette Southgate -, Hanno giocato dieci finali. Davanti a noi c’è un compito enorme, ma lo affronteremo con grande voglia. Il lavoro di Mancini è stato eccezionale, il modo in cui ha giocato la squadra negli ultimi due anni dice tutto. Non ci sono solo le vittorie, ma anche i pochissimi gol subiti”.

Obbligo di vittoria – “Siamo gasati di poter giocare la finale di un europeo – ammette a Sky Sport -. Per il nostro paese il nostro percorso è stato un bel viaggio, ma ora siamo in finale e le finali si giocano con l’obbligo di vincerle. Siamo contenti del traguardo ma non possiamo pensare di aver raggiunto l’obiettivo. La nostra ambizione e convinzione è quella di entrare in campo per alzare la coppa”.