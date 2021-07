A due giorni dalla finale di Wembley si discute ancora di Ciro Immobile. A dire la sua sull’attaccante della Nazionale, candidato a indossare una maglia da titolare, è Bruno Longhi

Manca sempre meno alla finale di Wembley tra Italia e Inghilterra. In questi giorni si sta parlando tanto di Ciro Immobile. Per molti, l’attaccante della Lazio ha fin qui deluso le attese.

Il noto giornalista Bruno Longhi, intervenuto a Top Calcio 24, non ha dubbi sull’Europeo non proprio brillante del calciatore azzurro: “Immobile ha 90 minuti per riabilitarsi, è stata la pecca dell’Italia fino a questo momento – ammette Longhi -. Il suo essere inadatto a questa squadra, si è visto in questo Europeo”.

Non va bene per la Nazionale – “Immobile è stato bravissimo nella Lazio a conquistare le scarpa d’oro – sottolinea l’esperto giornalista -, non è una valutazione sul giocatore, ma sulle caratteristiche rispetto al gioco della Nazionale di Mancini”