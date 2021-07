Italia-Inghilterra, allarme Covid | Ritiro blindato

La marcia d’avvicinamento a Italia-Inghilterra non è delle più serene per l’ambiente azzurro. Rischio Covid a Coverciano

L’Italia si sta preparando in vista della finalissima di Euro 2020 in programma domenica sera contro l’Inghilterra padrona di casa, a Wembley. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria sofferta ai rigori contro la Spagna in semifinale, ed anche la marcia d’avvicinamento all’ultimo atto non è delle più serene. Come sottolineato da ‘Sportmediaset’ infatti spunta un rischio Covid a Coverciano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il ritiro italiano è stato dunque blindato a due giorni dall’atto finale di Euro 2020 in quanto un giornalista al seguito dell’Italia è risultato positivo al rientro della sfida contro la Spagna. C’è ottimismo per squadra e staff tecnico considerando che i calciatori sono vaccinati, e dunque non si teme un focolaio come lo scorso marzo. Le positività in questione sarebbero in realtà tre, ma due giornalisti sono rimasti in Inghilterra, mentre un terzo era rientrato a Coverciano. Il ritiro è stato sanificato mentre si attendono comunicazioni sulla conferenza.