Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida tra l’Italia e l’Inghilterra: le parole del difensore inglese

Vincere per cancellare anni difficili. Leonardo Bonucci presenta così la finale contro l'Inghilterra che attende l'Italia domenica sera a Wembley. Il difensore azzurro in conferenza ha affermato: "Polemiche per l'arbitro? Noi pensiamo a giocare, il resto sono chiacchiere. Domenica ci sarà il miglior spettacolo possibile da parte di tutti, giocatori e arbitri".

La gara in trasferta non spaventa Bonucci che spiega: "Vincere sarebbe importante per tutto il calcio italiano, cancellerebbe anni difficili e darebbe entusiasmo a tutto il Paese dopo il difficile periodo che stiamo vivendo". A Wembley ci sarà anche Mattarella ma il difensore 'bacchetta' i tifosi: "La presenza di Mattarella è una dimostrazione di vicinanza. Vorremmo regalare una gioia a lui e a tutti gli italiani. Però vorrei invitare i tifosi ad avere maggio rispetto durante i festeggiamenti. Ho visto immagini che vanno stigmatizzate: serve più rispetto per sé e per il prossimo".

Italia-Inghilterra, Bonucci: “Kane tra i migliori al mondo”

Infine sull’Inghilterra: “Ho sempre pensato fosse tra le favorite – ha detto Bonucci -. Hanno attaccanti fortissimi e dovremo fare attenzione alla loro fisicità e velocità. Kane? Non lo scopriamo oggi, è tra i migliori attaccanti al mondo”.