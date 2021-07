Dopo il malore che lo ha colpito ad Euro 2020 con la Danimarca, per il futuro in campo di Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, ci sarà da attendere

Il malore che ne ha messo a repentaglio la vita è ormai solo un brutto ricordo per Christian Eriksen, tornato a casa dalla sua famiglia. La tremenda immagine, al minuto 43 della sfida tra la Danimarca e la Finlandia, ha lasciato tutti col fiato sospeso per ore che sono sembrate interminabili. Alla fine, è arrivata la lieta novella e le due squadra hanno, addirittura, portato a termine la sfida. Adesso, dopo la grande paura, la domanda che tutti si fanno, principalmente i tifosi dell’Inter riguarda il futuro del fuoriclasse danese. La società nerazzurra si è cautelata ingaggiando, a parametro zero dopo la scadenza del contratto col Milan, Hakan Calhanoglu, ma la speranza è che il 29enne fantasista possa tornare in campo prima possibile. Ipotesi, allo stato attuale, remota secondo il giornalista Gian Luca Rossi: “Purtroppo, qui conta chi dà l’idoneità e in Italia non può averla – le sue parole a ‘Top Calcio 24’ – Ma credo anche in Europa. Lo lascerei tranquillo. La speranza ce l’abbiamo tutti, ma ad oggi vedere Eriksen come calciatore non esiste. Non è idoneo per giocare a calcio, pensare che quest’anno possa essere inserito in rosa mi sembra eccessivo”. Tutti quanti ci auguriamo di vederlo presto su un rettangolo da gioco, quando avrà risolto pienamente tutte le sue problematiche di salute che gli hanno causato un problema serio.