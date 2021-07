Caso Rai Euro 2020, rischio focolaio | Altri giornalisti in attesa del tampone

L’undici luglio, alle 21 al ‘Wembley Stadium’ di Londra, si svolgerà la finale di Euro 2020 tra Italia-Inghilterra. Ma in casa Rai c’è un rischio focolaio Covid-19

A 48 ore dalla finalissima tra Italia e Inghilterra, una piccola rivoluzione può colpire la Rai. Dopo la positività di un suo giornalista, altri colleghi della redazione sportiva della tivù pubblica risultano attualmente in isolamento. Ad oggi, risultano diversi i colleghi giunti a contatto con l’omologo positivo e che rischiano in egual modo di essere assenti in quel di Londra, per la finale di Wembley. L’Italia del calcio, dalla sua, attende.