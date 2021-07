Goldman Sachs fa ‘tremare’ l’Inghilterra, avversaria dell’Italia domenica a Wembley nella finale di Euro2020

Italia-Inghilterra, sono partiti i pronostici. Quello che fa più notizia, perlomeno in Inghilterra, è di Goldman Sachs. Secondo quanto riportato dalla ‘CNN’, la banca d’affari prevede infatti che la Nazionale inglese abbia il 58% di possibilità di battere quella di Mancini nella finale di Euro2020 in programma domenica a ‘Wembley’. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Qual è il problema? Il problema è che fin qui Goldman Sachs, a proposito di pronostici, gli ha cannati tutti o quasi. Specie sull’Italia, di cui aveva previsto l’eliminazione dall’Europeo prima per mano del Belgio (pronosticato vincitore della rassegna) e poi della Spagna. L’ultimo, per l’appunto, prevede la sconfitta di Chiellini e compagni nella finale contro l’Inghilterra, la quale stando agli analisti di Goldman Sachs “ha un possibile vantaggio intrinseco ospitando sia le semifinali (dove ha sconfitto la Danimarca) che la finale”. In Inghilterra incrociano le dita sperando, ovviamente, che almeno stavolta GS ci prenda.