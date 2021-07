Euro 2020, Maehle: “Deluso, ma abbiamo vinto la vita”

La Danimarca è uscita in semifinale con l’Inghilterra, non senza amarezza, ma resta l’orgoglio per il percorso fantastico a Euro 2020

Domenica sera ultimo atto di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Un lungo percorso che ha vissuto due tappe fondamentali e storiche nelle semifinali giocate a Wembley. Gli Azzurri hanno fatto fuori la Spagna, la nazionale di Southgate ha eliminato la Danimarca non senza polemiche. Sotto la lente d’ingrandimento il rigore concesso a Sterling nei supplementari, poi sbagliato e ribattuto in gol da Kane. Una decisione che ha fatto infuriare i danesi, ma anche tutti i tifosi italiani. L’amarezza per gli uomini di Hjulmand resta, ma al tempo stesso c’è un grande orgoglio, considerando anche come era iniziata questa avventura.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Joakim Maehle, esterno dell’Atalanta tra i grandi protagonisti di questo Europeo, ha scritto così su Instagram: “Il sostegno, la comunità e l’unità che abbiamo sperimentato sono stati irreali. ‘Grazie’ è una parola povera in questo contesto. Sono incredibilmente orgoglioso di aver rappresentato la Danimarca, ma ancora più orgoglioso di essere un danese. Un piccolo paese con grandi sogni e grandi ambizioni – dove l’amicizia è più grande. La delusione è stata senza dubbio palpabile, ma sono sicuro che l’orgoglio prenderà il sopravvento. L’estate del ’21 sarà uno degli anni nella storia del calcio danese che sarà a lungo ricordato”l Poi la chiosa finale con il riferimento a quanto successo a Eriksen: “Abbiamo vinto qualcosa di molto più importante, la vita“.