CMIT TV | Italia-Inghilterra, la sorpresa di Bianchi: “Mi aspettavo più difficoltà”

Rolando Bianchi ha parlato alla CMIT TV: dalla Nazionale di Roberto Mancini alle difficoltà di Ciro Immobile

Rolando Bianchi, ex attaccante della Reggina con un’esperienza anche in Inghilterra, è intervenuto alla CMIT TV parlando anche della finale dell’Italia. “Ho avuto una carriera divertente – ha esordito -, ho avuto la fortuna di girare molto e conoscere bellissimi ambienti e confrontarmi con grandi campionati. È stata una carriera che mi ha regalato tante emozioni”.

ITALIA – “Non me l’aspettavo così. Pensavo potesse avere maggiori problematiche, Mancini ha fatto un grande lavoro dando identità e organizzazione. La Nazionale sta dimostrando grande compattezza e continuità. È un gruppo di giocatori che ha capito l’importanza di questa competizione”.

IMMOBILE – “È sempre facile giudicare da fuori. Un attaccante lo fa anche il modo di giocare di una squadra. Per un attaccante giocare per Mancini non è facile, il ct sfrutta molto i giocatori che ruotano intorno all’attaccante. Sono convinto e spero che possa fare il gol decisivo in finale. Significherebbe il completamento di un percorso straordinario dopo l’ultimo disastro”.

INGHILTERRA – “Mi ha dato un’ottima impressione, perché gioca con consapevolezza dei propri mezzi. Ha giocatori pericolosissimi nell’uno contro uno, Sterling su tutti, e sono solidi dietro. Sarà una partita difficile decisa dagli episodi”.

NUOVI ALLENATORI IN SERIE A – "Io ho grandissima stima di Italiano, per me ha un potenziale enorme, l'ha dimostrato quest'anno. A me piace la sua grande umiltà, secondo me farà una grande carriera e glielo auguro. Quest'anno ha fatto un miracolo con lo Spezia, si è salvato con organizzazione. Grande merito va a lui".

Bianchi alla CMITV: “Mancini bravo sia in Nazionale che con i club”

MANCINI E SOUTHGATE – “Entrambi hanno aperto un lungo ciclo? Dipende molto da cosa vuol fare Mancini. Ha dimostrato di essere bravo sia con i club che in Nazionale. Penso che abbia tutte le capacità per ricoprire entrambi i ruoli, dipenderà da lui. Lui ha una bella presenza ed immagine, mi piace il suo modo di fare. Non è mai scontato e spero che sia il ct anche per i prossimi anni. Non penso che dipendi dall’aspetto economico”.

FANTACALCIO – “Adesso non ho molto tempo. Ma quando giocavo nella Reggina mi ero comprato e avevo comprato anche Nicola Amoruso. Ho dato fiducia alla coppia e ho avuto ragione (ride, ndr). Mazzarri? È un allenatore che non è mai stato esonerato, questo dimostra le sua qualità. Si sta prendendo un po’ di tempo per respirare, perché il mondo del calcio ti mangia. Ogni tanto c’è bisogno di staccare la spina”.