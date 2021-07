Lorenzo Insigne è in scadenza di contratto nel 2022 con il Napoli: su CMIT TV dice la sua Massimiliano Gallo

Il Napoli si interroga sul futuro di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro, impegnato ad Euro 2020 con la Nazionale, è in scadenza di contratto nel 2022 e la trattativa per il rinnovo non è ancora iniziata. Per il 24 partenopeo si è parlato anche di un’ipotesi Milan ed ora viene fuori anche l’accostamento all’Inter. A farlo, intervenuto a CMIT TV, è Massimiliano Gallo, direttore del Napolista.

Il giornalista ha affermato che “Insigne può essere un nome di mercato per la Serie A. Mi auguro che non avvenga un matrimonio di convenienza, per mancanza di alternativa. Insigne volveva lasciare Napoli se no non prendeva Raiola”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Napoli, Gallo: “Insigne all’Inter con un altro procuratore”

Massimiliano Gallo intervenuto alla CMIT TV ha continuato spiegando qual è la situazione sul futuro di Lorenzo Insigne. “Fatica ad avere mercato all’estero, forse lo ha in Italia. Se il procuratore fosse stato bravo magari l’avrebbe piazzato all’Inter, visto il contratto dato a a Calhanoglu”.