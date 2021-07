Carlos Tevez, dopo aver detto addio al Boca Juniors, ha deciso di continuare e non ritirarsi dal calcio giocato: tre piste per il suo futuro

Carlos Tevez ha deciso. L’attaccante argentino, che ha salutato da poco il Boca Juniors ed è ora svincolato, vuole aggiungere un nuovo capitolo alla propria lunga e luminosa carriera. All’età di 37 anni, l’ex Juventus quindi accantona per il momento – come rivelato da ‘ESPN’ – l’idea di appendere gli scarpini al chiodo. Nel suo prossimo futuro, inoltre, pare esserci l’MLS. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, rifiuta il vaccino anti Covid-19 | Cessione imminente

In questo senso, sarebbero tre le squadre interessate all”Apache’. In prima fila ci sono l’Atlanta United di Gabriel Heinze e l’Inter Miami di David Beckham. L’inglese, in particolare, non avrebbe troppi problemi ad ingaggiare un personaggio come Tevez. Più defilato, per via dell’aspetto economico il Minnesota United. Tevez ha deciso: è ancora presto per scrivere la parola fine nel libro del suo lungo percorso. L’MLS lo aspetta.

Emanuele Tavano