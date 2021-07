Il rinnovo di contratto era nell’aria sul calciomercato da diversi giorni e ora è arrivata anche l’ufficialità da parte del Milan: ecco il comunicato

Davide Calabria si è configurato come una pedina fondamentale per il Milan di Stefano Pioli. Il terzino rossonero ha giocato un’ottima stagione da terzino destro titolare, attirando l’attenzione generale nel suo ruolo e mostrando le doti tipiche del suo repertorio. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Una crescita totale, che ora gli vale il rinnovo di contratto con il Milan. Nelle ultimissime ore, vi avevamo riportato le cifre e le condizioni dell’accordo. Ora è arrivato anche l’annuncio ufficiale a sancire il rinnovo e la permanenza al Milan. Di seguito il comunicato apparso sul sito rossonero: “AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Davide Calabria fino al 30 giugno 2025. Davide ha esordito in Serie A nel maggio 2015 e, dopo le 151 presenze e i 5 gol realizzati nelle sue 7 stagioni con la Prima Squadra, continuerà a vestire la maglia rossonera”.