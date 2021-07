L’erede di Calhanoglu potrebbe arrivare dalla Liga, con il Milan che prova a piazzare il colpo a condizioni economiche molto vantaggiose

Milan sempre a caccia dell'erede di Calhanoglu, passato come noto all'Inter a costo zero. Negli ultimissimi giorni ha ripreso forza la candidatura di Isco, in uscita dal Real Madrid e profilo gradito pure alla Juventus che però ora ha altro a cui pensare.

Stando a Rudy Galetti oggi sono stati avviati i primi contatti per il trequartista spagnolo, che percepisce uno stipendio di quasi 7 milioni ma che è in scadenza a giugno 2022. I rossoneri puntano sugli ottimi rapporti con la dirigenza delle ‘Merengues’, vedi i recenti affari da Theo Hernandez a Brahim Diaz (accordo in via di definizione per il ritorno), per spuntarla sulla concorrenza inglese e iberica a condizioni economiche vantaggiose.

Calciomercato Milan, non solo Isco per il dopo Calhanoglu

Per il post Calhanoglu resistono però le altre candidature, da Ziyech del Chelsea a James Rodriguez dell’Everton fino a Ilicic dell’Atalanta.