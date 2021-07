Calciomercato Milan, UFFICIALE: ceduto Olzer

Il Milan ha ceduto a titolo definitivo Giacomo Olzer al Brescia. Ecco i dettagli dell’affare

Tutto confermato, nell’affare, che ha portato Sandro Tonali a vestire nuovamente la maglia del Milan, dopo la lunga trattativa, è stato inserito anche il cartellino di Giacomo Olzer. Il giovane calciatore, messosi in luce con la Primavera di Giunti, giocherà per il Brescia di Filippo Inzaghi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Il trasferimento – come si legge sul sito ufficiale del Milan – è a titolo definitivo ma nell’accordo è previsto anche il diritto di ricompra da parte del club rossonero, che potrà dunque tornare alla base.