Calciomercato Milan, ostacolo per Bakayoko | Spalletti torna alla carica

Il Milan valuta diversi profili sul calciomercato per rinforzare in maniera importante la sua rosa. Un nome accende il duello in Serie A

Per Stefano Pioli è tempo di scandagliare il calciomercato, ovviamente al fianco della sua società, a caccia dei profili giusti che possano inequivocabilmente dare un volto internazionale e alzare il livello della squadra nella prossima stagione. Uno dei nomi che piace molto al club rossonero è certamente Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista va avanti e indietro da diverse stagioni tra Italia e Inghilterra.

Se in Premier League il suo apporto non è mai stato percepito come fondamentale con la maglia del Chelsea, lo stesso non si può dire per Milan prima e Napoli poi. Bakayoko, infatti, è riuscito a mettere in mostra le sue qualità tecniche e soprattutto fisiche. Una roccia a centrocampo che di certo fa comodo avere dalla propria parte e che si adatta particolarmente alla caratteristiche storiche del campionato italiano. Dopo l’anno, comunque positivo, al Napoli, il rinnovo unilaterale con il Chelsea fino al 2023 complica le cose per il Milan, da diverse settimane pista calda per il mediano. Ciò comporta un nuovo inserimento nell’affare.

Calciomercato Milan, inserimento per Bakayoko: il Napoli torna a farsi sotto

Se i dialoghi con il Milan erano già in corso da alcune settimane, ora secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il Napoli, di cui già vi avevamo anticipato l’interesse per il mediano, è pronto a rifarsi sotto concretamente per arrivare al centrocampista. Proprio in questi giorni, infatti, Luciano Spalletti ha chiesto ad Aurelio De Laurentiis di confermare Bakayoko. Il rinnovo fino al 2023 non ha permesso alla trattativa con il Milan di decollare, ma il calciatore ha preso tempo proprio in virtù dei dialoghi in atto con i rossoneri. A questo punto si accende il duello in Serie A: vedremo se Maldini tornerà immediatamente alla carica per il centrocampista.