Griezmann continua ad essere uno dei possibili nomi sul mercato: il francese, accostato alla Juventus, può lasciare il Barcellona e il tecnico lo ha chiamato

Koeman non ha escluso la cessione di Antoine Griezmann. La necessità del Barcellona di tagliare il monte ingaggio per poter così mettere a budget il rinnovo di Messi può portare il francese lontano dalla Spagna. L’ex Atletico Madrid, reduce da una stagione e da un Europeo non particolarmente felice, è uno dei big che potrebbero salutare il ‘Camp Nou’ in questa finestra di mercato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Accostato anche alla Juventus, pista però molto complicata, Griezmann potrebbe diventare un obiettivo importante per il Manchester City di Pep Guardiola. Anzi, secondo quanto riferisce ‘footmercato.net’, il club inglese ha avuto un contatto con il calciatore che avrebbe ricevuto anche una telefonata dal manager spagnolo. In realtà però, il francese rappresenta un’alternativa alla prima scelta del City. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Guardiola telefona a Griezmann ma Kane è la priorità

La priorità per l’attacco di Pep guardiola sarebbe, infatti, Harry Kane, impegnato domenica sera con la finale Italia-Inghilterra ad Euro 2020. Come raccontato da Calciomercato.it, Kane è anche un nome seguito dalla Juventus, ma il Tottenham non lo cederà se non davanti ad una richiesta importante. Quella che potrebbe arrivare da Manchester che intanto sonda il terreno per Griezmann.