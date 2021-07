La Juventus lavora al rinnovo di Dybala, con Allegri che punta fortemente sull’argentino: sulla questione è intervenuto un famoso giornalista

In casa Juventus si lavora al rinnovo di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è in scadenza a giugno 2022 e Allegri vuole puntare fortemente su di lui. Il tecnico livornese, infatti, ammira molto le qualità del classe ’93 e l’intenzione è quella di riposizionarlo al centro del progetto. Lo stipendio percepito attualmente dalla seconda punta è di 7,3 milioni di euro netti, mentre la richiesta del calciatore si aggira sui 10 milioni netti più bonus.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, si avvicina il vice Szczesny | Le ultime

Sulla questione è intervenuto il giornalista Daniel Pisani ai microfoni di ‘Top Calcio 24’: “Non mi pare che Dybala abbia tutto questo mercato…La Juventus farebbe bene ad aspettare l’autunno prima di rinnovargli il contratto, per capire se Allegri riesce ad inserire l’argentino nel suo scacchiere tattico. Certo, il rischio è che se non rinnovi ora, poi magari andrà via gratis in estate”.

Emanuele Tavano