Calciomercato Juventus, rebus Dybala | Incontro e svolta per il rinnovo

La Juventus lavora sul calciomercato alla ricerca delle soluzioni giuste per la sua rosa. Novità in arrivo sul fronte Paulo Dybala: sviluppi imminenti

Il futuro di Paulo Dybala resta un rebus difficile da sciogliere, anche dopo il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. L'attaccante argentino non ha passato mesi semplici, tra postumi del Covid-19 e infortuni, che non gli hanno permesso suo malgrado di esprimere tutte le sue qualità sul campo. Il futuro della Joya è un intrigo da mesi: prima le contrattazioni bloccate per il rinnovo di contratto e quella scadenza, fissata a giugno 2022, sempre più vicina, poi il ritorno di Allegri e i nuovi scenari.

Il rapporto con il tecnico livornese è noto e il nuovo allenatore potrebbe ripartire proprio dall'argentino per il suo secondo ciclo in bianconero. Una svolta che ha permesso alle contrattazioni di ripartire, con Federico Cherubini stavolta in dirigenza e non più Fabio Paratici. Ora è il momento della resa dei conti e i prossimi giorni potrebbero già essere quelli decisivi per il rinnovo.

Calciomercato Juventus, le ultime sul rinnovo di Dybala: incontro e cifre

I piani di Paulo Dybala sono chiari. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la Joya vuole restare e rinnovare con i bianconeri, ma le condizioni sono chiare. Vuole sentirsi considerato e al centro del progetto, non un comprimario, anche in vista dei prossimi Mondiali. Per questo, il fantasista incontrerà Allegri a Torino nel weekend, verificando personalmente le prospettive sul campo.

La trattativa per il rinnovo intanto dovrà essere impostata. Dybala e Cherubini si sono sentiti nei giorni scorsi e hanno appuntamento per la prossima settimana. A metà mese dovrebbe arrivare anche Jorge Antun, agente della Joya, per fare il punto della situazione. La Juventus, in ogni caso, ha le idee chiare sulla proposta da avanzare al calciatore: si parte da una base di 10 milioni di euro e difficilmente i bianconeri andranno oltre. Rinnovo, cifre e volontà di essere protagonista: Allegri pronto a ripartire da Dybala, ma a determinate condizioni.