Jorginho e soldi in cambio di Dybala. Non c’entra la Juventus, anche se forse diversi tifosi juventini magari oggi ‘sacrificherebbero’ l’argentino, ancora in scadenza nel 2022, per regalarsi quello che ad oggi è uno dei migliori playmaker d’Europa, vincitore dell’ultima Champions col Chelsea e tra i protagonisti assoluti della bella cavalcata della Nazionale a Euro2020. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Intervenuto in diretta ai microfoni di ‘1 Station Radio’, il direttore sportivo Rino Foschi ha svelato un clamoroso retroscena dei tempi in cui era Ds al Palermo e che, per l’appunto, ha come protagonisti i sopracitati Jorginho e Dybala: “Prima di andare alla Juventus – ha esordito parlando del numero dieci bianconero – lo avevo venduto al Napoli per Jorginho più 20 milioni di euro, ma Zamparini (allora presidente dei rosanero, ndr) bloccò la cessione perché tutti, tranne il sottoscritto, gli parlavano male dell’italo-brasiliano”.

“Lo reputavo già allora il più forte centrocampista in Italia – ha sottolineato in conclusione Foschi elogiando il centrocampista del Chelsea e dell’Italia di Mancini – La nostra Nazionale non aveva un calciatore così in quel ruolo da tempo. Il rigore finale l’ha calciato come se giocasse fra amici»