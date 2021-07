Calciomercato Juventus, nuovo possibile scambio

Tanti i possibili incastri per il mercato della Juventus, compreso l’ultimo in ordine temporale: “Interesse concreto del PSG su Arthur”

Prima che la Juventus di Allegri 2.0 prenda forma ci sono ancora molti rebus da risolvere. Primo fra tutti, quello relativo a Cristiano Ronaldo: in caso di addio del portoghese il mercato dei bianconeri cambierebbe notevolmente. Oltre al destino del lusitano, poi, ci sarà da capire come cambierà il centrocampo per la prossima stagione. Il tecnico livornese, infatti, ha posto l'accento proprio sulla linea mediana per la prossima campagna acquisti. Proprio a centrocampo potrebbe aprirsi un nuovo scenario, che potrebbe portare anche ad uno scambio: il PSG avrebbe messo gli occhi su un giocatore della Juventus.

Calciomercato Juventus, PSG su Arthur | Icardi o Paredes per lo scambio

Uno dei rebus che dovrà risolvere Massimiliano Allegri nelle prossime settimane è quello relativo ad Arthur. Come rivelato da Calciomercato.it, il brasiliano vorrebbe rimanere alla Juventus dopo una prima stagione non esaltante. L'ex centrocampista del Barcellona ha avuto diversi problemi fisici, alcuni dei quali lo perseguitano ancora e dovranno essere risolti prima dell'inizio della nuova stagione. Nonostante la sua volontà sia quella di rimanere a Torino, non è escluso che la Juventus possa decidere di utilizzarlo come pedina di scambio in qualche operazione di mercato.

Proprio in questo senso ha parlato Matteo Caronni a ‘Top Calcio 24’: “Mi dicono che sia concreto l’interesse del PSG per Arthur”. I parigini sono scatenati sul mercato, avendo già messo a segno colpi della caratura di Hakimi, Wijnaldum e Sergio Ramos, ma il mercato dei transalpini non sembra essere finito. Il giornalista, poi, ha spiegato quali potrebbero essere le soluzioni per portare a dama l’operazione: “Potrebbero provare a prenderlo in prestito, ma non è escluso uno scambio, anche di prestiti. I due indiziati potrebbero essere Icardi e Paredes“. Entrambi gli argentini, infatti, godono della stima di Massimiliano Allegri da molto tempo.