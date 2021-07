Affare in prospettiva da parte dell’Inter. I nerazzurri hanno preso dal Copenaghen il talento danese Silas Andersen

Colpo in prospettiva per l’Inter. Silas Andersen, sbarcato in Italia nelle ultime ore insieme al suo entourage, ha raggiunto nel pomeriggio la sede nerazzurra per la firma sul contratto con i campioni d’Italia. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il centrocampista danese classe 2004, proveniente dal Copenaghen, ha firmato un accordo triennale fino al giugno 2024. Sciarpa nerazzurra al collo e sorridente, Andersen ha mostrato tutta la sua emozione per l’arrivo all’Inter all’uscita dal quartier generale interista: “Un sogno che si avvera? Sì”. Il giovanissimo talento sarà aggregato all’Under 18 e alla Primavera del neo-tecnico Chivu.