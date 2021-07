Calciomercato Inter, i nerazzurri mettono a segno un’altra cessione dopo quella di Hakimi: Darian Males al Basilea, annuncio ufficiale

Non c’è un attimo di pausa in casa Inter. I nerazzurri mettono a segno un’altra cessione dopo quella molto dolorosa – ma altrettanto necessaria – di Achraf Hakimi a PSG. Il profilo in questione è quello di Darian Males, trequartista classe 2001 che si trasferisce nuovamente al Basilea in prestito biennale con diritto di riscatto, fino al 2023. Il calciatore torna in Svizzera dopo aver indossato la casacca dei ‘RotBlau’ nella parte finale della scorsa stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Ecco il comunicato ufficiale del Basilea: “L’FC Basel 1893 ha ingaggiato il 20enne attaccante Darian Males in prestito dall’Inter fino all’estate 2023 con l’opzione di un subentro permanente”. Si legge nell’annuncio: “Darian Males è passato dal Genoa CFC all’FC Basel 1893 in prestito fino alla fino della stagione lo scorso febbraio 2021. I maschi hanno giocato 16 presenze con l’FCB la scorsa stagione, segnando due gol e due assist. FCB è felice che i colloqui tra i due club e il giocatore si siano conclusi con successo nei giorni scorsi. Il RotBlau prende il giocatore in prestito per altri due anni”.

Emanuele Tavano