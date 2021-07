Calciomercato Inter, accelerata per Bellerin | L'Arsenal apre al prestito

La corsa per il dopo Hakimi in casa Inter potrebbe aver vissuto una svolta: dall’Inghilterra rivelano che si sarebbe accesa la pista Bellerin

I nerazzurri stanno per entrare nella fase due del proprio mercato. Dopo aver ceduto Hakimi al PSG, immettendo così una cifra importante nel proprio bilancio, Marotta ed il resto della dirigenza possono concentrarsi sul mercato in entrata. La plusvalenza ricavata dall'addio dell'esterno marocchino, comunque, non servirà per finanziare la campagna acquisti e per questo il mercato sarà low cost. Una condizione in cui la dirigenza dell'Inter ha già dimostrato di sapersi destreggiare in passato, con operazioni creative e colpi a parametro zero. Proprio per sostituire Hakimi il club meneghino potrebbe mettere in piede un'operazione a basso costo: dall'Inghilterra riportano come sarebbe arrivata la svolta decisiva.



Calciomercato Inter, l’Arsenal apre al prestito | Bellerin può arrivare subito

Tra i tanti nomi associati ai nerazzurri per il dopo Hakimi ce n'è uno che starebbe prendendo maggiore forza: quello di Hector Bellerin. Come rivelato da Calciomercato.it, l'esterno spagnolo ha già espresso il proprio gradimento ad un trasferimento all'Inter. Una circostanza che può certo facilitare l'operazione che, però, resta legata alla possibilità di portarlo a Milano in prestito. Ecco, proprio sotto questo punto di vista sarebbe arrivata una notizia molto positiva per il club meneghino.

Secondo quanto riportato da ‘FourFourTwo’, Bellerin avrebbe ribadito ancora una volta all’Arsenal la volontà di andare all’Inter. La presa di posizione del giocatore, a sua volta, avrebbe portato ‘Gunners’ ad aprire alla possibilità di raggiungere i nerazzurri in prestito. Si tratterebbe, però, di un’apertura condizionata: il club meneghino, infatti, acconsentirebbe al prestito solamente con l’obbligo di riscatto. L’Inter, invece, avrebbe preferito avere solamente il diritto di riscatto. In ogni caso, questa svolta dell’Arsenal potrebbe essere decisiva per consegnare al più presto un sostituto di Hakimi a Simone Inzaghi.