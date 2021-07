Calciomercato Atalanta, due cessioni in vista | Serie A in allerta

Le due cessioni in vista per l’Atalanta sono Ilicic e Gollini, la Serie A resta in allerta per i colpi di calciomercato

L’Atalanta mette sul mercato Josip Ilicic e Pierluigi Gollini. In vista della prossima stagione, che vedrà i nerazzurri nuovamente in Champions League, Gasperini non avrebbe ritenuto necessaria la conferma dei due talenti. Così, su di loro ormai da tempo ci sono gli occhi di svariati club italiani e stranieri.

Come anticipato da Calciomercato.it, l’ipotesi Gollini resta viva per la Lazio, ma il giocatore è attenzionato anche dalla Fiorentina. I club più interessati a Ilicic, invece, ad oggi sono il Milan e la Lazio. Fino al termine della sessione estiva non sono però esclusi nuovi interessi per entrambi i calciatori.