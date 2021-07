VIDEO CM.IT | Calciomercato Lazio, visite mediche per Hysaj

Visite mediche in corso per Elseid Hysaj: il terzino albanese è pronto a ritrovare Sarri e ad iniziare la sua avventura con la Lazio

Visite mediche in corso per Elseid Hysaj. Il terzino albanese, svincolato dal Napoli, è pronto ad iniziare la nuova avventura con la maglia della Lazio: ritroverà Maurizio Sarri, suo allenatore già ad Empoli e nel club partenopeo.



Ecco le prime immagini di Hysaj in biancoceleste: l’ex Napoli, come rivelato in esclusiva da Calciomercato.it, arriverà alla Lazio a parametro zero. Il nuovo capitolo della sua carriera ha inizio oggi.