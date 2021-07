Spezia, ora è ufficiale: Thiago Motta è il nuovo allenatore del club ligure, per lui contratto triennale

Dopo l’addio di Vincenzo Italiano che è approdato sulla panchina della Fiorentina, lo Spezia ha scelto il sostituto. Il nuovo tecnico del club ligure è Thiago Motta. L’allenatore 38enne italo-brasiliano è pronto ad una nuova avventura in Serie A dopo la prima esperienza con il Genoa che si è conclusa con un esonero dopo solo dieci partite.

Questo il comunicato della società ligure e le prime parole del nuovo tecnico:

Lo Spezia Calcio è lieto di annunciare che Thiago Motta è il nuovo allenatore della Prima Squadra, avendo sottoscritto un contratto triennale con il club aquilotto. “Sono davvero felice di essere qui e orgoglioso della fiducia riposta nei miei confronti della famiglia Platek, dal Direttore Pecini e da tutto il Club. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere i tifosi spezzini che si sono sempre contraddistinti per la loro passione. Voglio trasmettere le mie idee ai ragazzi, far divertire i nostri tifosi e dare ogni giorno il massimo per centrare l’obiettivo che ci siamo prefissati”.