Niente pubblico alle Olimpiadi di Tokyo 2020: decisione presa dopo la dichiarazione dello stato d’emergenza per il Covid

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno senza pubblico. La decisione è stata presa dopo la dichiarazione dello stato di emergenza per il coronavirus, periodo che copre il periodo del torneo olimpico. Lo hanno affermato gli organizzatori locali dopo un incontro con i rappresentanti del Cio, come riferito da ‘Rai Sport’.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il Giappone sperava per lo meno di aprire gli stadi e gli impianti al pubblico, almeno al 50 per cento, ma così non sarà. “Non avevamo altra scelta”, ha detto il capo dell’organizzazione locale, Seiko Hashimoto. Le gare, in programma dal 23 luglio all’8 agosto, si terranno dunque a porte chiuse.