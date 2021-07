Comincia la nuova stagione del Milan, primo giorno per i giocatori al centro sportivo di Milanello: le parole di Pioli in conferenza

Prende il via la nuova stagione del Milan. I giocatori, al netto degli assenti, si sono ritrovati al centro sportivo di Milanello per l’inizio del raduno. Il tecnico Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa, tornando dapprima sulla vittoria contro l’Atalanta che ha regalato la qualificazione in Champions nello scorso campionato: “Me la sono goduta, poi si pensa a quello che bisogna dare in futuro. Io e il club ci siamo subito portati sulla nuova stagione. Adesso è un altro anno e il primo giorno è emozionante come sempre”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il tecnico ha aggiunto: “Abbiamo iniziato un pochino prima, ma vogliamo fare le cose con calma e al meglio. Arriviamo da una stagione pesante, ma ci siamo riposati e sono sicuro che troverò i giocatori già pronti. L’inizio della nuova stagione arriverà presto, vogliamo essere ancora protagonisti“.

MERCATO: “Vogliamo che il Milan sia competitivo, bisogna dare continuità al nostro lavoro. Vogliamo alzare il livello della rosa. Iniziamo l’8 luglio, preferirei avere tutta la rosa oggi ma so che il mercato è lungo”.

OBIETTIVO STAGIONALE: “Mi auguro in primis che si torni alla normalità e allo stadio. Per noi spero in una stagione di conferma, di essere una squadra competitiva in Italia e in Europa, confermare il nostro livello. Proveremo ad essere una sorpresa anche l’anno prossimo”.

KESSIE, DONNARUMMA E CALHANOGLU: “Franck è cresciuto tanto, si parla di lui ma anche gli altri sono migliorati. Può fare ancora tanto, sia io che il club sappiamo quanto Kessie è importante, ci siamo già sentiti. Donnarumma e Calhanoglu hanno dato tanto alla squadra, ma troverò comunque un gruppo motivato. Abbiamo bisogno di giocatori di qualità”.

Milan, Pioli: “Ibra l’ho trovato bene. Donnarumma e Calhanoglu? Bisogna guardare avanti”

CAPITANO: “È Romagnoli, ma la forza di una squadra è avere più capitani. Stabiliremo insieme i vice capitani, abbiamo grande senso di appartenenza”.

SITUAZIONE INFORTUNATI: “Con Ibrahimovic ci siamo sentiti praticamente tutti i giorni. Chi lo ha operato era soddisfatto. L’ho ritrovato bene, serviranno un paio di settimane per tornare a correre. Calabria ha fatto ieri una visita ed è andata bene. Non potrà iniziare subito in gruppo, ma lo farà presto. Bennacer, invece, sta bene ed è pronto ad unirsi al gruppo”.

ANCORA SU DONNARUMMA E CALHANOGLU: “Bisogna guardare avanti, non indietro. Sono legato a loro per quello che ci hanno dato, ma ora pensiamo solo alla nuova stagione”.

TONALI: “Non è ancora ufficiale, ma sarei molto contento della sua conferma. Potrebbe anche giocare più avanti, io sono aperto a tutte le soluzioni, l’importante è mettere i giocatori nelle condizioni di dare il massimo”.

MAIGNAN: “Se ci ho parlato? Sì, più volte. Abbiamo preso un ottimo portiere, è molto motivato. Deve staccare un po’ la spina ora, ma arriverà carico”.

In conclusione, Pioli ha rilasciato un passaggio sulle possibili novità tattiche: “Potrebbero esserci, sono cose che ho sempre fatto in carriera. Essere imprevedibili è sempre un vantaggio. Proveremo cose nuove, ma senza dimenticare le nostre caratteristiche”.

