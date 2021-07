Giorgio Chiellini ai canali ufficiali della Nazionale ha raccontato le emozioni dell’ultima partita contro la Spagna e non solo

L’Italia domenica sera si giocherà la finalissima di Euro 2020 contro l’Inghilterra. Tante le emozioni vissute dagli azzurri nella semifinale contro la Spagna risolta solo ai calci di rigore. Una bella esperienza raccontata anche da Giorgio Chiellini ai canali ufficiali della Nazionale: “È stato un crescendo di emozioni che ci ha portato a fare questo grande Europeo e ad avere dentro di noi la convinzione di poter arrivare fino in fondo. La tensione salirà ma la trasformeremo in maniera positiva. Avrei preferito giocare a Roma, questo è sicuro, ma speriamo di vivere un’altra serata fantastica per tutta l’Italia”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LOCATELLI – “Me lo sono abbracciato dal primo all’ultimo rigore, quando è tornato indietro dopo aver fallito il suo era disperato. Siamo stati abbracciati tutto il tempo condividendo cose che resteranno tutta la vita dentro di noi. Poi c’è stato l’abbraccio liberatorio con anche qualche lacrima”.

Infine sulla questione con Jordi Alba e sul lavoro di Mancini: “Si è parlato molto di questa cosa ma non è stato niente di che. L’arbitro ci ha detto che dovevamo decidere e rosso sarebbe stato da una parte, blu dall’altra. Probabilmente Jordi Alba si era confuso ma gli ho fatto notare che avevamo vinto noi il sorteggio. Scherzi a parte, credo che questa squadra abbia fatto un Europeo straordinario. Ogni giocatore ha messo il proprio ingrediente dentro un piatto unico. Se siamo qui è merito di tutti e di un grande chef (Mancini ndr.) che ha saputo dosare tutto al meglio”.