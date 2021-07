Su Twitter i fan hanno commentato la questione legata al rigore assegnato all’Inghilterra contro la Danimarca mettendo in gioco anche Cuadrado

L’Italia sfiderà l’Inghilterra a Wembley domenica sera in occasione della finale di Euro 2020. I Tre Leoni infatti, grazie al rigore calciato da Harry Kane, che ha poi segnato sulla ribattuta, hanno staccato il pass per l’ultimo atto del torneo, ma non senza polemiche sull’intervento che ha portato alla caduta di Raheem Sterling. Un episodio che a molti tifosi, soprattutto su Twitter, ha ricordato quanto avvenuto a maggio fra Cuadrado e Perisic nella sfida fra Inter e Juventus.

ECCO ALCUNI TWEET

L'Italia si è accorta che Sterling è un cascatore senza mai accorgersi di Cuadrado. — Cri Napoli 💙 Maradoniana (@1926_cri) July 8, 2021

Hai come idolo cuadrado e ti lamenti di Sterling ? 🤔 pic.twitter.com/amaNkwE1UC — Falsario (@falsario80) July 8, 2021

A voi non ha ricordato quello di Cuadrado? — Enrico Demelas (@EnricoDemelas) July 8, 2021

Uno che gode di rigori scandalosi come quello di Cuadrado in Juve-Inter può mai dire che quello su Sterling non era rigore? 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮 — Olimpia Inter Milano 🇮🇹🔝 (@Interismo19) July 8, 2021