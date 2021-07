La Francia ha preso la sua decisione, Didier Deschamps continuerà a mantenere la carica di CT: c’è l’annuncio ufficiale

La Francia ha preso la decisione definitiva. Nonostante un Europeo più che deludente – con l’eliminazione per mano della Svizzera agli ottavi di finale – Didier Deschamps continuerà ad essere il CT dei ‘Blues’. Ad annunciarlo ufficialmente il presidente della federazione calcistica francese Noel Le Graet, in un’intervista a ‘Le Figaro’: “Se Deschamps sarà l’allenatore della Francia ai prossimi mondiali? La risposta è sì. L’ho ricevuto a lungo mercoledì al Guingamp. La questione stata risolta in tre minuti”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il presidente ha aggiunto: “Ha forte volontà di continuare, come anche io. Non c’è stato alcun dibattito, ho stima per lui. Penso che la restituisca a me e anche alla Federazione”. Spente, quindi, le voci su un possibile approdo di Zidane sulla panchina della nazionale francese.

Emanuele Tavano